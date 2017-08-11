В Греции задержана крупнейшая партия марихуаны

Афины , , 18:15 — REGNUM Правоохранительные органы Греции изъяли две тонны марихуаны, которые были обнаружены на итальянской яхте, 11 августа сообщает Associated Press.

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Береговая охрана задержала итальянскую яхту, направлявшуюся в Эгейское море, в районе острова Китира.

Правоохранители считают, что марихуана была выращена в Албании, которая является крупным поставщиком данного вида наркотиков.

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Сотрудники береговой охраны задержали гражданина Италии и жителя Албании, яхта была конфискована.

Напомним, изъятая партия марихуаны стала самой крупной за всю историю правоохранительных органов Греции.

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