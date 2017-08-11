На границе с Польшей ФСБ ликвидировала АЗС с доходом до 10 млн руб. в месяц

Калининград, , 18:09 — REGNUM В Калининградской области сотрудники ФСБ провели спецоперацию по ликвидации незаконной автозаправки на границе с Польшей. Как сообщили сегодня, 11 августа, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, из незаконного оборота было изъято 25 тонн топлива различных видов, а также более 100 коробок алкоголя и табачная продукция, не имеющая акцизных марок.

Ущерб, причиненный бюджету Калининградской области и Российской Федерации, можно оценить из учёта 10 млн. рублей в месяц, уточнили в ведомстве.

АЗС и торговые точки с алкоголем и сигаретами располагались в пос. Плавни Озерского района (2 км от Госграницы РФ). Организовали незаконную торговлю сами жители поселка. В ходе проверки выяснилось, что у владельцев точек и заправки даже не было налоговой регистрации об образовании индивидуального предприятия.

Во время спецоперации был задержан один из владельцев павильона, пытавшийся предложить сотруднику ФСБ взятку за возврат изъятых товаров.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») и ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что подобные АЗС в Калининградской области построены специально для польских «мрувок» («муравьи» по-польски) — жителей северных воеводств Польши, которые закупают в России горючее, алкоголь и табак, пользуясь разницей в цене. По данным пограничного управления ФСБ, одна подобная АЗС заправляет до 500 польских машин.

Не секрет, что на севере Польши царит внушительная безработица. Для сравнения, рабочий средней квалификации в Польше получает в среднем 3 тыс. злотых (около 50 тыс рублей), а варминьско-мазурский «бензинщик» — до 9 тысяч злотых (150 тыс. рублей) в месяц.

Также стоит отметить, что на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «поляки в регионах возле Калининграда покупали грузовики и автобусы только для того, чтобы перевозить топливо». Поэтому, полагает министр, в отмене льготного местного приграничного передвижения с Россией выиграла только польская экономика.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: У российско-польской границы работает нелегальная АЗС для польских спекулянтов-"бензинщиков"