Военнослужащий погиб после учений ВДВ в Псковской области

Псков, , 17:37 — REGNUM Военнослужащий-контрактник погиб в результате огнестрельного ранения в Псковской области, сообщили 11 августа в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Трагический инцидент произошёл после завершения тактического учения десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ.

По предварительным данным, причиной гибели военнослужащего стало нарушение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Комиссия командования ВДВ выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Показное тактическое учение под руководством командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова завершилось 11 августа на полигоне «Струги Красные» в Псковской области.

По информации Минобороны, в учении было задействовано около 2500 военнослужащих, более 40 самолётов и вертолётов ВКС России. Учение проходило с 7 по 11 августа в соответствии с планом подготовки ВДВ на 2017 год.