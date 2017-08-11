Пострадавшие граждане Украины и рухнувшая вышка: подробности ЧП в Югре

Нижневартовск, Югра, , 17:22 — REGNUM В Югре устраняют последствия крупного пожара на объекте АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». В результате ЧП восемь человек получили ожоги.

ЧП случилось вечером 10 августа на кустовой площадке № 50, которая находится на территории нефтепромысла Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения. В ходе буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины. Затем возник пожар.

Восемь находившихся на месте работников получили сильнейшие ожоги, трое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в больнице. Часть отправлена в ожоговый центр Сургута.

Проверкой по факту произошедшего занялась прокуратура. Также активно подключился Следственный комитет. Следователи предположили, что ЧП возникло из-за того, что работы проводились с нарушением требований охраны труда. Уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщают местные СМИ, тушение пожара до сих пор не завершено. В результате ЧП рухнула одна из буровых вышек.

Как пишет издание «Новый день», пострадавшие являются вахтовиками, приехавшими на заработки с Украины.

Власти Югры и Нижневартовского района пока не выступили с официальными заявлениями.

Добавим, АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» входит в нефтяную компанию «Роснефть». Как следует из информации на официальном сайте организации, объекты удалены от ближайшего населённого пункта — города Нижневартовска, на 60−300 километров. По этой причине работы на них ведутся, в основном, вахтовым методом.