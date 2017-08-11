Опрокинувшийся мусоровоз задавил семью из пяти человек в Германии

Нагольд, Германия, , 17:20 — REGNUM Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП с мусоровозом на юго-западе Германии, передаёт издание Pforzheimer Zeitung.

Трагический инцидент произошёл 11 августа в городе Нагольд в земле Баден-Вюртемберг.

По данным местной полиции, водитель мусоровоза набрал слишком большую скорость перед поворотом и не смог справиться с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся на легковой автомобиль.

В легковой машине находилась семья из пяти человек, в том числе двое детей. Все они погибли. Ещё два человека госпитализированы с незначительными травмами.

На месте ДТП продолжаются аварийно-спасательные работы. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность грузовика.

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