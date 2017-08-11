Крупнейшая частная подлодка оказалась на дне в водах Дании

Копенгаген, , 17:20 — REGNUM У берегов Дании затонула частная подводная лодка, один человек пропал без вести, 11 августа сообщает Associated Press.

Владелец и разработчик подводной лодки UC3 Nautilus Петер Мадсен был спасен военно-морским кораблем Дании, заявил представитель ВМФ Андерс Дамгаард.

Шведская журналистка, которая могла находиться на борту подводной лодки, пропала без вести. Полиция пытается выяснить местоположение пропавшей женщины.

«Со мной все в порядке, жаль, что Nautilus пошёл ко дну. Всё произошло в течение 30 секунд… я даже не успел задраить люки… и это очень хорошо, потому что иначе я остался бы там», — заявил Мадсен.

Владелец подводного судна добавил, что «небольшая проблема с балластной цистерной… превратилась в очень серьезную». Это привело к тому, что крупнейшая частная подводная лодка оказалась на дне.

Напомним, подводная лодка пропала утром 11 августа. На поиски были отправлены два вертолета и три корабля. Позднее поступило сообщение, что 18-метровая подводная лодка затонула.

Балластная цистерна представляет собой отсек, в котором содержится вода, используемая в качестве балласта для обеспечения устойчивости судна.

Читайте ранее в этом сюжете: Пьяный рейс на Соловки: в отношении капитана теплохода возбудили дело