В Дагестане водитель из свадебного кортежа переехал ребёнка

Махачкала, , 16:43 — REGNUM В дагестанской прокуратуре изучают видеоролик, на котором автомобиль из свадебного кортежа переезжает ребенка. Видео получило распространение в социальных сетях 10 августа. На нем группа детей препятствует движению свадебного кортежа, держась за капот. Однако машина не останавливается и один из детей попадает под нее. На ролике видно, как машина переезжает его.

Появилась и другая видеозапись с камер наружного наблюдения. На ней мальчик самостоятельно поднимается после того, как машина проехала. По счастливой случайности, он оказался между колесами внедорожника, машина проехала сверху, не задев ребенка.

В прокуратуре Дагестана ИА REGNUM сообщили, что выясняются подробности произошедшего. Судя по записи на камере наблюдения, случай произошел 7 августа.

«Информацию проверяют, устанавливаются все подробности произошедшего. Дополнительно сообщим информацию после выяснения ситуации», — заявили в ведомстве.

Как рассказал ИА REGNUM водитель службы свадебных лимузинов Тагир Кулиев, в республике распространен обычай, когда свадебному кортежу преграждают дорогу с целью получить подарок. Судя по видео, дети занимались тем же, но водитель не захотел ничем делиться.

«В некоторых селах этот обычай видимо был, сейчас в Махачкале распространяется такое. При выезде из двора обычно машине молодоженов преграждают дорогу. Родственники жениха чаще всего дают деньги, бутылку шампанского, коробку конфет или еще какой-нибудь подарок, чтоб пропустили машины. Все это носит шуточный характер. Здесь, по всей видимости, водитель и ребенок оказались принципиальными», — заявил Кулиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане во время движения свадебного кортежа сотрудник полиции из пистолета случайно застрелил своего коллегу. Пассажир одной из машин, следовавшей в свадебном кортеже, открыл стрельбу в воздух. Пассажир, сидевший в другой машине получил смертельное ранение в шею.