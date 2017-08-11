В Казахстане осуждена глава крупной финансовой пирамиды

Астана, , 16:27 — REGNUM В Казахстане Октябрьский районный суд Караганды признал подсудимую Елену Колесникову виновной в создании финансовой пирамиды «Optovka», жертвами которой стали 752 жителя Астаны, Караганды, Темиртау и приговорил её к 4,5 годам лишения свободы. Об этом 11 августа сообщает МИА «Казинформ».

Сообщается, что Колесникову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 Уголовного кодекса («Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущество в особо крупном размере»).

Суд также постановил взыскать порядка 385 млн тенге (70 млн рублей) в пользу потерпевших вкладчиков, а её имущество, добытое незаконным путём, подлежит конфискации в пользу государства.

Установлено, что фирма приняла от физических лиц более 3 млрд тенге (540 млн рублей), из них 2 млрд тенге (360 млн рублей) вкладчикам не возвращены. Потерпевшими признаны 752 человека. Было допрошено более полутора тысяч вкладчиков и свидетелей, проведены более двух тысяч следственных действий.