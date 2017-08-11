Орловская область оказалась в поле зрения главы Следственного комитета

Орел, , 15:40 — REGNUM История с мальчиком-инвалидом, который из-за орловских чиновников оказался заперт в четырех стенах своей квартиры, получила продолжение. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший своим орловским подчиненным возобновить доследственную проверку по факту возможных нарушений прав ребенка, а ход ее и результаты должен взять под контроль центральный аппарат СКР.

«Сегодня в эфире федерального телеканала был показан сюжет о ситуации в Орловской области, где ребенок с ограниченными возможностями уже два года не может выйти на улицу из-за того, что в его доме не работает подъемник. Указанная проблема привела к ухудшению эмоционального состояния мальчика. Кроме этого в сюжете уточняется, что местные власти бездействуют», — говорится в сообщении пресс-службе Следственного комитета России от 11 августа.

О ситуации, в которой оказался 16-летний житель Орла, ИА REGNUM писало в начале этого года. Семья юноши, который имеет возможность передвигаться только на коляске, получила жилье в новой многоэтажке в рамках программы переселения из аварийного жилья. Правда, новостройка оказалась без пандусов, и вот уже несколько месяцев подросток буквально заперт в стенах своей квартиры.

Об этом подробнее: В Орле ребенок-инвалид заперт дома из-за халатности чиновников

Матери подростка пришлось через суд доказывать, что подъезд необходимо оборудовать подъемником. Суд встал на сторону семьи и обязал городских чиновников установить оборудование. Решение суда даже было выполнено: подъёмник установили. Однако на январь 2017 года подъемник находился в нерабочем состоянии.

В январе СУ СКР по Орловской области объявил о начале доследственной проверки, однако позже было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Теперь центральный аппарат СКР проверит и это решение областных следователей, а руководителю орловского управления предстоит дать объяснения своей бездеятельности.

Кстати, о ситуации недавно говорилось и на коллегии областной прокуратуры, правда тогда в пресс-релизе сообщалось лишь о том, что подъемники установили после вмешательства надзорного органа.

Между тем, это уже второе за последние сутки вмешательство руководителя СКР в работу орловского управления: ранее стало известно, что по требованию Бастрыкина в области все же было возбуждено уголовное дело в связи с нехваткой лекарств льготникам. О проблеме было заявлено 15 июня на «Прямой линии» с Путиным. Областное СУ СКР тогда начало проверку, но итоги ее оставались неизвестными.

Ранее стало известно, что в зоне внимания московского руководства оказалась и прокуратура Орловской области.

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