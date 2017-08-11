ЛНР: В украинской армии наблюдаются массовые суициды

Луганск, , 15:46 — REGNUM Девять военнослужащих украинской армии за неделю покончили с собой в Донбассе, заявил 11 августа официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, трагические инциденты произошли в 58-й, 10-й и 14-й бригадах ВСУ. При этом Марочко отметил, что реальные небоевые потери в Донбассе командованием ВСУ тщательно скрываются.

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Также полковник отметил высокую недоукомплектованность личным составом подразделений ВСУ. Так, 14-я бригада ВСУ укомплектована только на 60%, причем в подразделении, помимо этого, не хватает горюче-смазочных материалов (топлива) и питьевой воды.

В 58-й бригаде более 600 солдат решили не продлевать контракт на службу в вооруженных силах. В результате в начале 2018 года командование ВСУ решило вывести бригаду из Донбасса и расформировать ее.

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Напомним, в войсках Украины наблюдается крайне низкое морально-психологическое состояние, что ведет к частым самоубийствам, злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами, дезертирствам и мародерствам.

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