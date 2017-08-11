Выходцы из Латвии в Северной Ирландии подверглись националистической атаке

Лондон, , 14:38 — REGNUM В конце прошлой недели в Дерри (Ольстер) атаке со стороны расистов подвергся дом, в котором проживала семья из Латвии. В ночь на 9 августа неизвестные вандалы разбили окно на первом этаже дома, а затем оставили на стене надпись: «Только для местных», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как стало известно, полиция рассматривает этот инцидент как преступление на почве ненависти. Местные власти решают вопрос с размещением латвийцев, которые больше не смогли остаться в своем доме.

В свою очередь представитель муниципалитета Дерри Даррен Тоттен заявил, что подобная трусливая атака не является выпадом со стороны жителей этого района.

«Эта семья — как и многие другие семьи, решила стать частью нашей общины, внося свой неоценимый вклад в местную экономику и помогая обогащать и приносить разнообразие нашему сообществу», — сказал он.

Полиция тем временем ведет расследование ЧП и ищет свидетелей инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, от латвийских граждан, которые в данный момент проживают в Великобритании, получены жалобы на агрессию со стороны британцев, заявила посол Латвии в Великобритании Байба Броже.

«В повседневной жизни со стороны британцев чувствуется недовольство. Сейчас получено уже шесть жалоб по поводу агрессии, направленной против латвийских граждан.