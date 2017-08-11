«Купание запрещено»: в Белгороде закрыли три городских пляжа

Белгород, , 14:30 — REGNUM Белгородский Роспотребнадзор запретил купание на трёх городских пляжах из-за грязной воды в реке Северский Донец, сообщает 11 августа пресс-служба регионального ведомства.

Сообщается, что в связи с полученными неудовлетворительными результатами исследования воды реки Северский Донец, купаться запрещено на левом и правом берегу пляжа «Центральный», а также на Белгородском водохранилище в районе Песчаной улицы.

Отмечается, что вода в указанных местах слишком грязная и может представлять опасность для здоровья людей.

В настоящий момент на левом и правом берегу пляжа «Центральный» и в месте массового отдыха на Белгородском водохранилище установлены информационные щиты «Купание запрещено».

При этом в ведомстве уверили, что, как только ситуация с качеством воды улучшится, запреты на купание снимут.

В ведомстве предупреждают, что купание в водоёмах с неудовлетворительным или неизвестным качеством воды, может представлять опасность для здоровья отдыхающих.