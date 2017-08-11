«Отремонтировали»: под Тамбовом обрушились перекрытия старинного дома

Тамбов, , 14:45 — REGNUM В городе Мичуринск (Тамбовская область) в доме 1880 года постройки обрушилось межэтажное перекрытие. Обрушение произошло во время замены блоков перекрытия на первом этаже нежилого помещения. Как сообщают местные СМИ, жильцы были эвакуированы в срочном порядке. Пострадавших нет.

ЧП произошло днем 10 августа по адресу улица Коммунистическая, 62. СУ СК РФ по Тамбовской области сейчас начало доследственную проверку.

«По предварительным данным, причиной обрушения явилось проведение ремонтных работ по замене блоков перекрытия на первом этаже нежилого помещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас место происшествия уже осмотрели специалисты. В ближайшее время будет решен вопрос о назначении строительно-технической экспертизы.

Отметим, что согласно сайту ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству», дом был построен в 1880 году. Он не имеет статуса объекта культурного наследия. Его общая площадь равна 1 тыс. квадратных метров. Информации о планах по капитальному ремонту на сайте нет. Но, как сообщает портал Onlinetambov.ru, капремонт был запланирован на 2018 год.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные случаи со старыми домами, которые по каким-то причинам не внесены в список ветхих и аварийных происходят достаточно часто. Так, в ноябре 2015 года в городе Дятьково Брянской области в жилом доме рухнули потолочные перекрытия. Дом, который был построен в 1971 году, не был признан аварийным и ветхим. Начало его капитального ремонта назначено на период с 2014 по 2018 годы. Дом — 1905-й в очереди на капремонт крыши. Ремонт фасада и подвала собирались проводить не раньше 2029 года.

После этого случая общественники заявили о необходимости полностью пересмотреть программу расселения аварийного жилья. Тогда сообщалось, что в Брянской области в программу капитального ремонта входят дома, в которых не только неудобно жить, но и опасно. К примеру, капитальный ремонт был проведен в доме № 70 по улице Дуки, в котором жильцы до сих пор отапливают свои квартиры газовыми печками. По данным активистов, из 82 домов, капитально отремонтированных в 2014 году, похожая ситуация сложилась в 18. В этих случаях капитальный ремонт ничего не дает жильцам, по-хорошему, дома нужно признавать аварийными и сносить, а людей переселять в современное жилье.

Позже ситуация повторилась в Рязани. В мае 2017 года потолок обрушился в доме №8 по улице Колхозная. Согласно данным ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», дом был построен в 1954 году. Он двухэтажный. Его площадь составляет примерно 559 квадратных метров. В нем располагается 32 жилых помещений. Дом находится в введении УК «ЖЭУ № 1».

Капитальный ремонт крыши в доме должен был пройти в 2017 году. В базе данных нет информации о заключении контракта. Также в этом году в доме должны были пройти капитальный ремонт фасада, инженерных систем холодного водоснабжения. Ремонт фундамента должен пройти в 2037 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские чиновники могут поплатиться за обрушенный потолок