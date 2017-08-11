В Италии пожарный поджигал леса, чтобы почувствовать адреналин

Милан, Италия, , 13:57 — REGNUM В области Ломбардия арестован пожарный — доброволец, который в поисках адреналина и из-за скуки устраивал поджоги. Об этом сообщает информагентство ANSA. Полиция расследовала дело «необъяснимых» пожаров, сосредоточенных в ограниченной области, было замечено, что после вызова на место первым прибывает всегда один и тот же доброволец. За предполагаемым преступником было установлено видеонаблюдение.

Пойманный с поличным объяснил, что ему нравилось прибывать на место происшествия с включенными сиренами, как в кино. Мужчине двадцати восьми лет не хватало «адреналина», поскольку на его участке никогда ничего не происходило и он не имел возможности проявить себя. Пожарный получал все компенсации за вызовы. Так как итальянское законодательство предусматривает ежемесячную оплату добровольцам на основе количества вызовов, пожарный, таким образом, обвиняется по статье «мошенничество» и в умышленном нанесении ущерба. Пожарный-доброволец стал виновником семи пожаров, произошедших между 2014 и 2017 годами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лето 2017 года стало рекордным по высоким температурам в Италии. Сгорело почти 30 тысяч гектаров леса. Основными причинами возгорания, по данным Лиги по охране окружающей среды, стали умышленные поджоги, они составили 60% от общего количества возгораний.