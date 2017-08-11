Наезд на военных в Леваллуа-Перре: Подозреваемый доставлен в Париж

Париж, , 13:30 — REGNUM Подозреваемый в причастности к наезду на шестерых военнослужащих Франции в пригороде французской столицы был переведен в Париж, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, подозреваемый, получивший огнестрельные ранения во время его задержания 9 августа, был доставлен вертолетом в город Исси-ле-Мулино, откуда уже скорой помощью он был перевезен в одну из столичных больниц. На данный момент состояние его здоровья несовместимо с помещением его под стражу.

Напомним, утром 9 августа неизвестный на черном BMW протаранил группу французских военных в Леваллуа-Перре. Они были размещены в городе в рамках операции Sentinelle, начатой властями страны после терактов 2015 года.

Позднее, в тот же день, правоохранительные органы обнаружили автомобиль, предположительно участвовавший в наезде на военных. Он двигался с большой скоростью по шоссе А16 по направлению к Кале.

При попытке задержания предполагаемого виновного сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, в результате чего водитель получил пять огнестрельных ранений и был госпитализирован в одну из больниц Лилля. Подозреваемым оказался выходец из Алжира, прежде не попадавший во внимание спецслужб страны.

Подключение к расследованию произошедшего контртеррористического подразделения прокуратуры указывает на рассмотрение дела как теракта. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.