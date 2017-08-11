Вынесен приговор жителю Владимира, готовившего убийство мэра Суздаля

Владимир, , 13:08 — REGNUM Ленинский районный суд Владимира приговорил 31-летнего местного жителя Льва Круглова к девяти годам лишения свободы строгого режима за покушение на похищение и убийство мэра Суздаля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что осенью 2015 года житель Владимира Круглов, проживавший в арендованной квартире и работающий менеджером в торговой фирме, решил улучшить своё материальное положение с помощью преступления.

В качестве «объекта» преступления Круглов выбрал мэра Суздаля. Собрав возможные сведения о его финансовом положении, злоумышленник решил похитить чиновника, выманить у него 10 млн рублей и убить. Для этого он обратился к своему знакомому, которого попросил найти людей для реализации своего плана.

В марте 2016 года злоумышленник арендовал гаражный бокс в одном из отдалённых микрорайонов Владимира, привёз туда строительные инструменты, ножи и другие предметы, которые должны были стать орудиями пыток и дальнейшего убийства чиновника. Круглов планировал вывезти тело потерпевшего в багажнике автомобиля и захоронить на свалке.

Преступление удалось предотвратить благодаря знакомому Круглова, который сообщил о готовящемся убийстве в региональное УФСБ. 25 марта 2016 года правоохранительными органами Круглов был задержан и заключен под стражу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.126 УК РФ («Приготовление к похищению человека»), ч. 3 ст.163 УК РФ («Приготовление к вымогательству в особо крупном размере») и ч. 2 ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству с целью скрыть иное преступление»).

В ходе расследования Круглову была проведена психиатрическая судебная экспертиза, которая выявила у него органическое расстройство личности, однако в принудительном лечении он не нуждался и был признан вменяемым.

Ленинский районный суд Владимира приговорил Круглова к девяти годам лишения свободы строгого режима.