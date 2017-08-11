Чашу карьера рудника «Мир» в Якутии освободили от воды

Якутск, , 13:05 — REGNUM Сотрудникам специальных служб удалось освободить от воды чашу карьера на руднике «Мир» и обеспечить безопасность участников поисково-спасательной операции. Об этом сообщает в пятницу, 11 августа, пресс-служба АК «Алроса».

"Судьба 8 горняков, находящихся в горных выработках с момента подтопления рудника «Мир» 4 августа, остаётся пока неизвестной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на руднике «Мир» в Якутии ведутся круглосуточно поисково-спасательные работы. В ликвидации последствий аварии задействованы более 300 специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Якутии были подтоплены тоннели шахты, где находился 151 рабочий. Эвакуировать сразу удалось 142 человека, ещё один горняк был поднят на поверхность 5 августа.

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