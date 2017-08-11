Барселонским аэропортом будут управлять силовики

Мадрид, , 13:05 — REGNUM «Сегодня утром Иньиго де ла Серна, глава министерства развития Испании объявил, что хаос, возникший в барселонском аэропорту из-за забастовки обслуживающего персонала, настолько серьезен, что решить проблему без привлечения силовых структур не представляется возможным, — пишет 11 августа La Razón. — По меньшей мере требуется усиленный контроль доступа к зоне посадки. В огромных очередях, образующихся из-за сокращения численности работающего персонала, могут оказаться лица, предрасположенные к деструктивным действиям».

В переводе на бытовой язык слова министра означают: Испания третий год живет в условиях четвертого уровня террористической угрозы и шутить с массовыми скоплениями людей не следует.

Забастовка наземных служб аэропорта объявлена ее организаторами «краткосрочной с возможностью перехода в бессрочную». При этом бастующие соблюдают предусмотренный законодательством минимальный объем сервиса, который даже в таких экстремальных условиях должен сохраняться. Но при огромном пассажиропотоке (барселонский аэропорт входит в категорию европейских воздушных гаваней, через терминалы которых проходит более 25 миллионов пассажиров в год) уменьшение числа вышедших на работу даже на 25% выглядит почти катастрофически.

По сведениям газеты, сегодня, 11 августа, в Барселоне должна состояться встреча представителей бастующих (компания наземного обслуживания AENA, а также предприятие, занимающееся охраной и уборкой помещений EULEN), министерства развития, полиции и Гражданской гвардии. Если стороны не успеют договориться до воскресенья, то с понедельника, 14 августа забастовка будет объявлена бессрочной.

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