Сроки ликвидации последствий ДТП в Подмосковье сократились в 15 раз

Красногорск, , 13:05 — REGNUM Мобильные бригады, созданные в Подмосковье для оперативного восстановления дорожной инфраструктуры в результате ДТП, позволили сократить срок ликвидации повреждений после аварий в 15 раз. Об этом сегодня, 11 августа, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков, сообщили в министерстве.

По его словам, «сейчас обустройство одного аварийно опасного участка необходимой инфраструктурой в среднем занимает две недели, в то время как ранее эта работа занимала от одного месяца до полутора лет».

«Ежедневно выявляются аварийно опасные участки и принимаются решения по усилению мер в рамках безопасности дорожного движения. Это позволило снизить количество ДТП и степень их тяжести», — отметил Тресков.

В кратчайшие сроки бригады устанавливают металлические ограждения, светофоры и дорожные знаки, наносят разметку, оборудуют освещение перекрестков и пешеходные переходы, а также восстанавливают дорожную инфраструктуру, поврежденную в результате ДТП.

«Главная задача — обеспечить безопасность людей на трассах Подмосковья. Мы должны выстроить алгоритм работы, направленный на предотвращение ДТП с тяжелыми последствиями», — подчеркнул министр.

Напомним, мобильные бригады созданы в апреле 2017 года и отвечают за оперативное восстановление дорожной инфраструктуры в результате ДТП. Это уникальный подход предотвращения ДТП, который реализуется на подмосковных дорогах.

Добавим, за четыре месяца работы на 10 аварийно-опасных трассах области установлено более 11 тысяч метров металлических ограждений, 350 метров сигнальных столбиков, 347 дорожных знака, 28 светофоров и нанесено 2,5 тыс. метров разметки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области за 5 месяцев 2017 года смертность от ДТП снизилась на 15,9%. Власти Подмосковья уделяют большое внимание безопасности жителей области. В 2017 году планируется установить более 1000 стационарных и 200 передвижных камер.

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