Очередей на границе между Грузией и Россией больше нет

Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Длинных очередей на границе между Грузией и Россией, у КПП «Верхний Ларс» больше нет, сообщила побывавшая на месте грузинская телекомпания «Имеди».

В Службе доходов Министерства финансов Грузии заявляют, что с грузинской стороны каких-либо проблем или задержек с пропуском автомобилей через границу не было.

«С нашей стороны ни при въезде со стороны России, ни при выезде никаких проблем не было. КПП «Казбеги» на грузинской стороне работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю, так что у нас задержек не было», — заявила представитель службы Хатия Моисцрапишвили.

В связи с ситуацией на грузино-российской границе заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. На заседании правительства 10 августа он поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять все меры по обеспечению стоящих в очереди водителей и пассажиров необходимым продовольствием и медицинской помощью.

Спустя несколько часов после заседания правительства грузинские СМИ сообщили, что проблема на КПП «Верхний Ларс» решена и очереди больше нет.

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