Глава МВД Италии пообещал жестко разобраться с криминальными кланами

Фоджа, Италия, , 12:59 — REGNUM «Реакция государства на убийство невинных и беззащитных граждан будет жесткой», — заявил в пятницу 11 августа министр внутренних дел Италии Марко Миннити в рамках заседания национального комитета по порядку и общественной безопасности в городе Фоджа.

Заседание комитета было срочно вызвано после того, как криминальные группировки устроили днем ранее перестрелку в одном из поселков. Был убит глава местного клана Лучано Ромито, в перестрелке погибли два фермера, ставшие невольными свидетелями криминальных разборок.

Глава МВД также заявил, что борьба между криминальными группировками — это большая проблема в стране, не только в городе Фоджа. Для контроля южной территории прибудут 192 оперативных подразделения, включая карабиньеров, полицию и следователей специальных отделов. Среди технических дополнительных единиц предусмотрено видеонаблюдение и использование дронов.