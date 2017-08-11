В Киргизии задержали террориста, переправлявшего граждан в Сирию и Ирак

Бишкек, , 12:51 — REGNUM Террориста, переправлявшего граждан Киргизии в Сирию и Ирак, задержали сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии, пишет 11 августа «Вечерний Бишкек».

Согласно сообщению, задержанный принадлежит к международной террористической организации и является гражданином одной из стран СНГ. Террорист ранее уже был объявлен в официальный розыск за преступления, совершенные в стране происхождения.

Читайте также: Террорист-смертник напал на конвой международной группировки в Кандагаре

Задачей преступника была отправка террористов и прочих граждан Центральной Азии из Киргизии в страны Ближнего Востока, в частности в Сирию и Ирак. После задержания преступника передали в другие компетентные органы для привлечения его к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Киргизии был арестован террорист ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал совершить ряд терактов на юге страны. У экстремиста были изъяты взрывные устройства и религиозно-экстремистские материалы.

Читайте также: Терроризм в России — нарастающая динамика

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии арестовали террориста с двумя гранатами РГД-5