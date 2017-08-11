Жалобу «Седьмой студии» вернули в Басманный суд Москвы

Москва, , 12:50 — REGNUM В Мосгорсуде закончилось рассмотрение апелляции подсудимых по делу «Седьмой студии» на решение Басманного суда о мере пресечения в виде содержания под стражей. 11 августа судья постановил вернуть апелляцию в суд первой инстанции, сняв жалобы с рассмотрения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас дело студии находится на стадии предварительных судебных заседаний, рассматривается вопрос о выборе подсудимым меры пресечения. Так, 18 июля Басманный суд принял решение назначить подсудимым в качестве меры пресечения содержание под стражей. Адвокаты подсудимых оспорили это решение.

Они заявили, что были допущены процессуальные нарушения, поэтому решение о содержании под стражей является ошибочным и противоречит действующему законодательству. Адвокаты направили свою апелляцию в суд второй инстанции.

11 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, вернув её в суд первой инстанции. Теперь дело за новым решением Басманного суда. После окончательного избрания меры пресечения суд перейдёт с рассмотрению дела «Седьмой студии» по существу.

Напомним, директору Алексею Малобродскому и главному бухгалтеру Нине Масляевой труппы «Седьмая студия», созданной при «Гоголь-центре», руководителем которого является Кирилл Серебрянников, инкриминируют хищение 68 млн рублей, ранее выделенных из бюджета на развитие центра и осуществление культурной деятельности.