В Пермском крае мошенница похитила у пайщиков более 120 млн рублей

Соликамск, Пермский край, , 12:30 — REGNUM Соликамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор местной жительнице, похитившей у пайщиков более 120 млн рублей, сообщает 11 августа пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что директор потребительского кооператива «Союзсберзайм-Соликамск» в период с января 2007 года по сентябрь 2014 года привлекала деньги жителей города под предлогом организации финансовой взаимопомощи между пайщиками кооператива.

Сообщается, что при этом женщина обещала выплачивать пайщикам большие проценты по вкладам, однако все поступающие деньги женщина присваивала себе, а выплату компенсаций по вкладам осуществляла за счёт новых полученных от граждан денег.

«Убеждая граждан внести в кооператив денежные средства, она применяла различные методы, в том числе сообщала заведомо ложные сведения о том, что кооператив имеет поддержку и покровительство в лице органов государственной власти», — отметили в пресс-службе.

В результате незаконных действий директор кооператива похитила денежные средства 42 пайщиков на общую сумму более 120 млн рублей, после чего в сентябре 2014 года она прекратила деятельность кооператива.

Состоявшийся накануне суд приговорил мошенницу к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей.