В Литве разоблачили сеть работорговцев украинцами

Вильнюс, , 12:21 — REGNUM Криминалисты литовской Службы охраны госграницы, в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины, Великобритании, Польши и Латвии, разоблачили международную сеть торговли людьми, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 августа, в литовской погранслужбе.

Задержанным в ходе операции членам преступной группировки по решению Вильнюсского участкового суда назначен арест от 10 дней до трех месяцев. В Литве также обнаружены девять украинцев, которых планировалось нелегально вывезти за границу.

Также сотрудники отдела организации криминальной разведки Службы охраны госграницы вместе с коллегами из подразделения береговой охраны в Шяуляйском и Мажейкяйском районах задержали трех граждан Литвы и одного гражданина Украины.

Последний, по имеющимся данным, является главным организатором схемы нелегального перевоза людей в Великобританию. Граждане Литвы помогали украинцу и осуществляли перевоз людей за границу.

Возраст задержанных — от 41 до 50 лет.

Сотрудники Службы охраны госграницы получили информацию о действовавшей сети торговли людьми, обмениваясь разведывательными данными с пограничниками и полицией Украины и Национальной службой по борьбе с преступностью Великобритании. В ходе расследования оперативные действия дополнительно координировались со службами охраны границы Польши и Латвии.

На этой неделе сотрудники литовской Службы охраны госграницы провели серию обысков в принадлежащих задержанным лицам жилых и нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах. В ходе обысков были найдены девять нелегально доставленных граждан Украины. По данным пограничников, этих украинцев планировалось незаконно вывезти за границу, и, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях.

Украинские правоохранительные органы также информировали, что в ходе обысков на Украине были найдены нелегально хранившееся огнестрельное оружие и поддельные документы, которые, как предполагается, использовались для переправы людей за границу.

Личности обнаруженных в Литве девяти украинцев не раскрываются. Защиту их законных интересов гарантируют пограничники при сотрудничестве с неправительственными организациями.

Служба охраны госграницы начла досудебное расследование по факту торговли людьми. Им руководит отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вильнюсской окружной прокуратуры. За упомянутое преступление задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 12 лет.