В Смоленске в результате пожара на фабрике погиб человек: Возбуждено дело

Смоленск, , 12:05 — REGNUM Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на фабрике, в результате которого погиб человек, сообщает 11 августа пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что пожар на фабрике произошел 10 августа. Предварительно установлено, что очаг возгорания был расположен на втором этаже в одном из цехов. В результате происшествия погибла работница фабрики.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователи рассматривают все возможные версии, в том числе нарушение правил безопасности при ведении сварочных работ, неосторожное обращение с огнём, поджог и другие.

В ближайшее время следствие допросит руководство и работников фабрики, будет произведена выемка документов.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям руководства фабрики и должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность на предприятии.

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