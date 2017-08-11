В Казахстане высокопоставленные полицейские устроили поножовщину

Астана, , 11:09 — REGNUM Казахские высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в Таразе, сообщает 11 августа издание tengrinews. kz со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Сообщается, что 10 августа в ночное время после распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции и двумя начальниками Управлений ДВД (департамент внутренних дел) Жамбылской области произошел конфликт, перешедший в драку.

В результате один из высокопоставленных полицейских нанес проникающие ножевые ранения бывшему сотруднику полиции и колото-резаные раны коллеге из Управления ДВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По сообщениям директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, дело расследуется следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области. Сейчас принимаются меры к задержанию злоумышленника.

Также в МВД заявили, что проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.