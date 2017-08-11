В Екатеринбурге обманутые пайщики «Бухты Квинс» вновь выходят на пикеты

Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Екатеринбурге обманутые пайщики строительного кооператива «Бухта Квинс» намерены вновь выйти на протестные акции. По их мнению, расследование уголовного дела затягивается, а его фигуранты смогут избежать ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После того как уголовное дело было передано в следственное управление, там уже долгое время не могут предъявить обвинения подозреваемым в хищении. Я считаю, что расследование затягивается. И если в ходе его расследования будет переквалифицирована статья, то и вовсе дело могут прекратить из-за истечения срока давности», — заявила председатель строительного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова.

Женщина сообщила, что намерена сегодня 11 августа выйти на одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Также она направила уведомление в региональный департамент общественной безопасности о проведении массового пикета 16 августа на Площади труда в Екатеринбурге.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что если женщина выйдет на одиночный пикет к зданию прокуратуры, то её обязательно пригласят на личный приём к сотруднику прокуратуры, чтобы выслушать её доводы или принять от неё письменное заявление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело об обманутых пайщиках кооператива было возбуждено в 2015 году. Речь идёт о 65 участниках коттеджного кооператива, которые вложили порядка 150 млн рублей, но дома им так и не были представлены. Строительство началось в 2008 году, но в 2011 году строительство объектов на участке прекратилось. Пайщики кооператива начали обращаться в надзорные и правоохранительные органы, требуя провести расследование. Для привлечения внимания к проблеме они неоднократно организовывали протестные пикеты в Екатеринбурге.

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В итоге по материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным.

Однако 19 декабря 2016 года в рамках расследования был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области. И ему были предъявлены обвинения. Позже обвинения по ст. 159 УК РФ были предъявлены бизнес-партнёру бывшего замминистра, известному уральскому барду.

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Но уже в середине февраля 2017 года расследование уголовного дело было передано в следственное управление СКР по Свердловской области.

«Я общалась с руководителем регионального СКР Валерием Задориным. Он попросил время до вторника, чтобы выяснить что происходит. Он только-только вновь приступил к выполнению обязанностей, после временного отстранения. И он пообещал назначить мне встречу в ближайший вторник», — сообщила Зиля Булатова.

Отметим, что подозреваемый в хищении средств уральский бард полностью отрицает свою причастность к преступлению и заявляет, что является рядовым членом кооператива. Более того, он впоследствии нашёл инвесторов, готовых вложить денежные средства в продолжение строительства, а также организовал выкуп паёв.

Как сообщила Зиля Булатова, она свой пай в размере четырёх миллионов рублей продавать не намерена и по-прежнему претендует на две небольших квартиры в долгострое.

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