Итоги «Прямой линии» с Путиным: Орловский СКР все же решил возбудить дело

Орел, , 10:31 — REGNUM Уголовное дело по факту необеспечения инвалида первой группы жизненно необходимыми лекарственными препаратами возбудило Следственное управление Следственного комитета по Орловской области — спустя почти два месяца после того, как о проблеме было заявлено на «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Также по теме: Ветхое жилье и дефицит лекарств: Орловская область на линии с Путиным

Орловский губернатор: сумму на льготные лекарства нужно увеличить вдвое

Орловский СКР начал проверку в связи с жалобой на прямую линию с Путиным

Дело было возбуждено по указанию председателя Следственного комитета РФ, сообщается в пресс-релизе, опубликованном поздно вечером 10 августа.

«Следствию предстоит следственным путем установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ходе расследования обещают проверить и другие факты нарушения прав получателей лекарственных препаратов.

Днем ранее прокуратура области сообщила о благополучном исходе судебного разбирательства по тому же поводу: решить проблему с обеспечением женщины лекарственными препаратами прокуратура через суд потребовала от департамента здравоохранения Орловской области. Иск удовлетворен.

Клавдия Ставцева, инвалид первой группы в ходе прямой линии с Владимиром Путиным сообщила, что федеральные льготники не получают в полном объеме необходимые медикаменты. Владимир Путин выразил удивление этим фактом, отметив, что все деньги со стороны федерации поступают своевременно. Тогда же СКР и начал проверку по ее сообщению.

Читайте также: Без изменений: Орловские инвалиды остаются без лекарств

Между тем, история Клавдии Ставцевой — далеко не единственная. О проблемах с обеспечением лекарствами льготников прокуратура заявляла еще в 2014 году, в 2015-м, в том числе, по этой причине, в отставку с поста руководителя облздрава отправился Павел Сурмиевич. В 2016 году в облздраве жаловались на нехватку денег для закупки льготных препаратов, и просили о помощи производителей лекарств.

В марте уже этого года прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства Орловской области Сергею Ступину: выяснилось, что около 100 жителей Орловской области, больных онкологией, не получали вовремя обезболивающие препараты, а более чем 30 пациентам было отказано в назначении лекарств, снимающих боль. Информации о возбужденных уголовных делах тогда не последовало.

А также: Орловскому губернатору пришлось оправдываться перед Путиным

Уже в июне 2017-го, оправдываясь по итогам «Прямой линии», орловский губернатор заявил, что проблема заключается в нехватке средств: «Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 807 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы».