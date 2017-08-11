На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Манила, , 10:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло на Филиппинах, сообщает 11 августа GeoTV.

Толчки имели место на севере страны на острове Лусоне, но их ощущали в столице Маниле. В результате пришлось эвакуировать школы и правительственные учреждения.

Место зарождения землетрясения было установлено: эпицентр находился в 8 км к северо-западу от населенного пункта Балаян на глубине 168 км.

В настоящее время нет информации о погибших или получивших ранения во время подземных толчков.

Институт сейсмологии и вулканологии Филиппин предупреждает о вероятности повторного землетрясения. Цунами ожидать не стоит, считают ученые.

Напомним, Филиппины находятся в районе геологически активного Тихоокеанского вулканического огненного кольца. В этом районе происходит наибольшее число землетрясений, а также извержений вулканов.

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