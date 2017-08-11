Сомневающемуся родственнику пропавшего шахтёра разрешат спуститься в «Мир»

Якутск, , 09:56 — REGNUM Брат остающегося уже седьмые сутки в шахте «Мир» Дмитрия Марьина Алексей лично спустится в рудник вместе со спасателями. Таким образом ему намерены показать истинные возможности ведения работ по поиску горняков в существующих условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА.

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Ранее Алексей Марьин в беседах с представителями СМИ выразил недовольство ходом спасательной операции и недоверие к тому, что принимаемые меры по поиску шахтёров достаточны. Он высказывал мнение, что спасательная операция тормозится намеренно из опасений, что горняки, выйдя на поверхность, расскажут всё как есть. Ещё одна претензия родственников пропавших рабочих — к тому, что людей спускали в шахту, несмотря на прорыв воды и угрозу нового подтопления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в АЛРОСА то, что горняки до сих пор не найдены, объясняют тем, что вода продолжает поступать в шахту, а проходы в некоторые выработки заблокированы скоплениями глины, частями труб и прочим мусором, который принёс поток.

Люди находятся под землёй уже седьмые сутки, надежда найти их живыми тает с каждым днём. Родственники настаивают на более активных поисках и паникуют. В качестве компенсации АЛРОСА обещает выплатить родным шахтёров, остающихся под землёй, по 2 млн рублей «независимо от исхода поисково-спасательной операции».

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