В Колумбии столкнулись партизаны и правительственные войска. Погиб ребенок

Богота, , 09:47 — REGNUM Представитель вооруженных сил Колумбии 10 августа доложил о боестолкновении между подразделением колумбийской армии и партизан, отколовшихся от FARC-EP, в сельской местности департамента Мета в центре страны, в результате инцидента погибла 13-летняя девочка, сообщает El Periódico.

«Обнаружена 13-летняя девочка, погибшая во время боя. Немедленно был дан сигнал, и на место происшествия прибыли представители прокуратуры, группа следователей и спецотряд для защиты места преступления», — заявил в ходе предоставления годового отчета командующий колумбийской армией генерал Альберто Мехия.

По словам военных, партизаны, отколовшиеся от демобилизованных отрядов леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), не принявшие мирного договора с правительством, пытались вербовать в свои подразделения несовершеннолетних.

Во время боя двое партизан погибли, и один был захвачен живым, доложил генерал.

«При последующем осмотре места происшествия было изъято оружие, интендантская документация и материалы разведки», — сообщил Мехия.

Комментируя данный эпизод, министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас заявил, что от 5% до 7% членов FARC, что эквивалентно примерно 400−450 партизанам, не приветствовали мирное соглашение и в настоящее время составляют часть диссидентской группы.

Напомним, около 7 тыс. партизан FARC-EP сложили оружие в соответствии с мирным соглашением, подписанным в ноябре 2016 года с национальным правительством Колумбии, и в настоящее время идет процесс их легализации и перехода к гражданской жизни.