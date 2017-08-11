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Назад в 90-е: в Тюмени полицейские задержали двух мужчин за самоуправство

Происшествия

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

Тюмень, 11 августа 2017, 08:50 — REGNUM  В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в самоуправстве, сообщает 11 августа пресс-служба УМВД России по региону.

Установлено, что потерпевший предприниматель для развития своего бизнеса занял у своего знакомого 5 млн рублей, но сумел вернуть только 500 тыс., после чего у него возникли финансовые трудности. При этом остаток долга он обязался отдать позже.

Однако, его знакомый не захотел ждать и попросил двух мужчин за процент помочь в решении вопроса. За потерпевшим была установлена слежка и изучен его ежедневный маршрут.

«Утром 31 июля, когда предприниматель вышел из дома, подозреваемые напали на него и силой усадили в машину. Они назвались сотрудниками силовых структур и стали требовать вернуть деньги, в противном случае грозили серьезными неприятностями», — сообщили в ведомстве, добавив, что под давлением потерпевший отдал злоумышленникам 690 тыс. рублей и обратился в полицию.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.330 УК РФ («Самоуправство»). Теперь подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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