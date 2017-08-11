На Украине арестованы похитители денег на строительство стены с Россией

Киев, , 08:01 — REGNUM Подозреваемые в деле о хищении средств на проект строительства стены на границе Украины с Россией были арестованы, сообщает 11 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, главным подозреваемым в деле является начальник управления капитального строительства государственной пограничной службы (ГПС) Украины. Помимо этого арестован директор ООО «Агентство защиты информации», офицер производственно-технического отделения первого отдельного отдела капитального строительства ГПС и экс-директор и заместитель директора черниговского управления «Укравтодора».

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Отмечается, что подозреваемые задержаны на два месяца. Сумма залога составляет от 505 тыс. гривен ($19,5 тыс.) до 8,5 млн гривен ($331 тыс.). Служащие Госпогранслужбы Украины отрицают свое участие в хищении средств.

Напомним, Генпрокуратура Украины расследует незаконное присвоение бюджетных средств, выделенных на проект «Стена» на Украине, в размере более 100 млн гривен ($3,8 млн).

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