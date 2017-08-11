Крупная автокатастрофа в Китае: есть жертвы

Пекин, , 07:18 — REGNUM По меньшей мере 36 человек погибли в результате столкновения на скоростной автомагистрали в Китае, сообщает 11 августа The Independent.

Инцидент произошел на северо-западе страны, помимо погибших 13 человек получили ранения.

Водитель автобуса на высокой скорости врезался в стену туннеля. Авария произошла в провинции Шэньси на высокоскоростной автомагистрали Пекин — Куньмин.

По предварительным данным автобус направлялся из города Чэнду в Лоян, причины аварии устанавливаются.

Пострадавшие в срочном порядке были отправлены в ближайшую больницу, врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

Напомним, последняя крупная авария на шоссе Пекин — Куньмин произошла 21 ноября 2016 года. Тогда в результате столкновения десятков автомобилей погибли 17 человек.

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