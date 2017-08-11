Непорядок в Датском королевстве: продано 20 тонн яиц с химикатами

Копенгаген, 11 августа 2017, 06:02 — REGNUM Свыше двадцати тонн куриных яиц, содержащих химикаты, продано в Дании, передает France-Presse.
«В Дании продано 20 тонн зараженных яиц», — говорится в сообщении.
Яйца поступили в Данию от поставщика из Бельгии. В них содержался химикат фипронил, передает телеканал «Звезда».
Уточняется, что куриные яйца были проданы в сваренном и очищенном от скорлупы состоянии, причем весь объем купили организации общественного питания.
В розничную торговлю бракованная продукция не поступала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в продукции компании Judex (Литва) обнаружены вредные для здоровья бактерии. После этого ввоз продукции в Россию прекратился, литовская генеральная прокуратура ждет от Москвы информацию о поставках на рынок некачественных пельменей.
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