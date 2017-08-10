Миллионы венесуэльцев лишились телефонной связи в результате кибератаки

Каракас, , 23:59 — REGNUM Семь миллионов человек в Венесуэле остались без телефонной связи в результате хакерской атаки на государственную телекоммуникационную компанию Movilnet, передаёт телеканал Globovision.

«В среду, 9 августа, без связи остались 7 из 13 миллионов пользователей в списке государственного оператора Movilnet», — сообщил министр по делам науки и технологий Венесуэлы Угбель Роа.

Он также отметил, что ещё в семи штатах страны были зафиксированы случаи умышленного повреждения оптоволоконного кабеля.

Как заявил Роа, «систематические террористические атаки», нацеленные на подрыв работы телекоммуникационных служб Венесуэлы, проводятся при содействии «иностранных агентов».

Напомним, 8 августа хакерской атаке подверглись десятки правительственных ресурсов Венесуэлы. В том числе были атакованы сайты Национального избирательного совета, Верховного суда и Национальной ассамблеи.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группа The Binary Guardians, которая заявила, что сделала это в поддержку лиц, совершивших вооружённое нападение на военную базу Парамакай 6 августа.