Гренландский кит, застравший на Дальнем Востоке, смог уплыть в море

Хабаровск, , 23:42 — REGNUM Гренландский кит, который утром 10 августа застрял в устье реки на острове Большой Шантар на Дальнем Востоке, смог выплыть в Охотское море во время прилива. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил на своей странице в Facebook министр природных ресурсов России Сергей Донской.

«Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка «Шантарские острова» Владимир Андронов — кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли!» — написал Донской.

Напомним, ранее блогер Сергей Доля сообщил, что утром 10 августа в устье реки на острове Большой Шантар застрял гренландский кит. Он не смог вернуться в море из-за отлива. Кит сильно страдал, так как поранил себя о галечное дно реки.

МЧС направило спасательный вертолет на остров Большой Шантар на тот случай, если гренландский кит самостоятельно не сможет выплыть в море. Сотрудники национального парка, также прибывшие на место происшествия, обливали кита водой при помощи мотопомпы.