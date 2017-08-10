Под Одессой молодые люди с гранатами захватили автомобиль полиции

Одесса, Украина, , 22:16 — REGNUM В Одесской области четверо молодых людей захватили автомобиль сотрудников полиции, применив боевую гранату. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Как уточняется, инцидент произошёл в ночь на 10 августа на окраине посёлка Цебриково Великомихайловского района.

Проезжавший по дороге автомобиль полиции остановили две девушки, которые попросили о помощи. По их словам, на улице к ним начали приставать неизвестные. Сотрудники полиции сделали замечание парням, но те в ответ начали спорить с правоохранителями, один из них достал гранату РГД-5 и бросил её в салон служебного автомобиля.

«В целях безопасности сотрудники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние. Злоумышленники воспользовались ситуацией, сели в авто и скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Для розыска злоумышленников был введён план «Перехват». Вскоре все они были задержаны, служебный автомобиль также был найден. У нападавших было изъято ещё две гранаты.

Как было установлено позднее, все четверо являются местными жителями в возрасте от 23 до 25 лет. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.