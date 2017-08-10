Под Харьковом трактор задавил отдыхавшего в поле туриста из ФРГ

Харьков, Украина, , 18:59 — REGNUM Гражданин Германии погиб под колёсами трактора под Харьковом, отдыхая в поле во время проведения там сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в Facebook.

Как уточняется, трагический инцидент произошёл 5 августа возле села Семёновка Дергачёвского района. На иностранца, лежавшего в траве, наехал трактор, задействованный в полевых работах.

«Тракторист дисковал поле и во время разворота наехал на 38-летнего мужчину, который лежал в траве. Иностранец получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как было установлено, немец прибыл на Украину в июне. С семьёй местных жителей он познакомился в соцсетях и решил приехать к ним в гости.

Туриста интересовала сельская жизнь, условия развития экологического сельского хозяйства и экотуризм. В семье, у которой он гостил, рассказали, что мужчина часто ходил в небольшие путешествия.

По факту произошедшего в отношении 37-летнего водителя трактора возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». О гибели гражданина уведомлено консульство Германии на Украине.