При столкновении пассажирских автобусов в ДНР пострадали 17 человек

Макеевка, ДНР, , 16:36 — REGNUM В ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Донецкой Народной Республике пострадали 17 человек. Об этом 10 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД ДНР.

«Дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов произошло 9 августа в 16:45 в Макеевке на пересечении проспекта 250-летия Донбасса с улицей Николаева», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель одного из автобусов, который выбрал небезопасную дистанцию на регулируемом перекрёстке.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 14 пассажиров автобуса «Горловка-Седово», среди которых четверо несовершеннолетних, и три пассажира рейса «Донецк-Макеевка».

Госавтоинспекция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что, по данным МВД ДНР, с начала 2017 года на территории Макеевки было зарегистрировано уже 16 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.