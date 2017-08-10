Гренландский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

Хабаровск, , 15:30 — REGNUM В Хабаровском крае организована операция по спасению 13-метрового гренландского кита, застрявшего в устье реки на острове Большой Шантар. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Животное находится в нормальном состоянии, хотя и пережило стресс, — говорится в сообщении. — Сотрудники (…) поливают кита водой из противопожарных помп, чтобы избежать его обезвоживания».

Отмечается, что ситуацию с китом на личном контроле держит глава Минприроды России Сергей Донской, которому докладывают о ходе работ по спасению.

«Специалисты надеются, что смогут ночью вернуть кита в большую воду и проводить на безопасное расстояние от берега», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, загнать 13-метрового кита в устье реки могли касатки.