В Чите проходит расследование взрыва в пункте приема металлолома

Чита, , 14:40 — REGNUM В Чите следователи в эти минуты выясняют обстоятельства взрыва, который произошел утром в пункте приема металлолома, сообщает ОТР.

Там погибли два сотрудника. Еще один — тяжело ранен и находится в больнице. Взрыв произошел в тот момент, когда работники пункта резали металл. По одной из версий, там мог сдетонировать боевой снаряд.

Александр Кулаков, вице-премьер правительства Забайкальского края:

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками саперами был найден еще один боеприпас, большой достаточно мощности».

Как уточнили в региональном управление Росгвардии, найденный снаряд — часть зенитно-ракетного комплекса С-200 «Ангара». Сейчас специалисты проводят подготовку к вывозу и уничтожению боеприпаса. Территория пункта оцеплена. Перекрыто движение по одной из улиц промышленного района недалеко от центра города. Взрывотехники продолжают работу по поиску других снарядов.