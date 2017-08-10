На Урале миллионы «зарыли» в землю и оставили людей без жилья

п. Соколовка, Свердловская область, , 14:42 — REGNUM В посёлке Соколовка Свердловской области полностью прекращено строительство многоквартирного дома, предназначенного для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

Строительство было остановлено после возведения фундамента. В ходе работ выяснилось, что площадку топят грунтовые воды и дальнейшее строительство невозможно. Таким образом, по словам депутата, более четырёх миллионов бюджетных средств были израсходованы впустую.

«Я изначально предупреждал Минстрой о таком исходе. Но, к сожалению, мои доводы проигнорировали. В марте 2017 глава ведомства Михаил Волков мне отвечал, что проводимые гидроизыскания никаких угроз не выявили. Ошиблись специалисты. И кто теперь ответит за то, что деньги зазря зарыли в землю?!» — сообщил Андрей Альшевских.

Этот дом строился для жителей аварийного барака по улице Красной, на данный момент администрация городского округа решает вопрос об их расселении. При этом рассматривается вопрос о предоставлении денежной компенсанции. Также, по словам депутата, в региональном Минстрое решают вопрос о покупке жилья на вторичном рынке недвижимости.

Теперь Андрей Альшевских намерен выяснить, кто будет нести ответственность за израсходованные бюджетные средства. Соответствующие запросы отправлены правительство Свердловской области и прокуратуру.

В региональном Минстрое корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее в этом же городском округе Верхней Пышмы произошёл другой скандал, связанный со строительством по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В посёлке Кедровом дом был введён в эксплуатацию летом 2016 года, а уже летом 2017-го в нём произошло обрушение штукатурного слоя потолочного перекрытия.

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов, проектной документации и технологии работ. В итоге было внесено представление в адрес главы администрации об устранении недостатков, а материалы были переданы в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Отметим, что программа по переселению из ветхого и аварийного жилья заканчивается 1 сентября 2017 года. В Свердловской области в новые квартиры должны заехать порядка 15 тыс. человек, жильё которых было признано аварийным до 2012 года. По данным регионального Минстроя, на начало весны было переселено уже 12 тыс. свердловчан. В 2017 году на реализацию программы переселения из областной казны было выделено 667 млн рублей, а ещё 765 млн рублей поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

9 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заверил президента России Владимира Путина, что в переселение из ветхого и аварийного жилья идёт по плану. «Всё в соответствии с заданными параметрами: к 1 сентября должно быть переселено 15 тыс. семей. Мы эту задачу выполним», — пообещал глава региона.