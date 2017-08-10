Власти КНР эвакуировали 126 иностранных граждан из сейсмоопасного района

Чэнду, Китай, , 13:38 — REGNUM Власти китайской провинции Сычуань сообщили об успешной эвакуации 50 тыс. человек, в том числе 126 подданных иностранных государств из сейсмоопасного района, где накануне было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0.

Туристы были доставлены в безопасные районы, в том числе города Чэнду и Мяньян. Никто из эвакуированных не пострадал. Власти КНР пока не сообщили граждане каких стран были эвакуированы, пишет «Сина синьвэнь».

По последним данным, число жертв землетрясения на территории уезда Цзючжайгоу стали 20 человек. Еще более 400 граждан, в том числе два иностранца, получили травмы различной степени тяжести. На месте ЧП работают спасатели, которые ведут поиски выживших и ликвидируют завалы.

Коммунальные службы сообщили о восстановлении электроснабжения в 17 населенных пунктах, которые были обесточены из-за обрыва проводов. Движение по главной магистрали, соединяющей Цзюйчжай и Хуанлун возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Сычуани, где накануне было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0, подтвердили информацию об обнаружении тела еще одной жертвы природной катастрофы. По последним данным, в результате разрушений, вызванных сильнейшими подземными толчками, погибли 20 человек, еще 431 человек получил травмы различной степени тяжести.

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