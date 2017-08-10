В Астрахани будут судить казначея бухгалтерии транспортного отдела МВД

Астрахань, , 13:37 — REGNUM В Астрахани казначея бухгалтерии линейного отдела на транспорте МВД России будут судить за денежные махинации, сообщает 10 августа пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, с октября 2015 года по июль 2016 года казначей бухгалтерии ежемесячно составляла заявки на выделение денег для нужд Астраханского линейного отдела, при этом целенаправленно завышая суммы затрат.

Затем, получая в банке денежные средства наличными, она оформляла кассовые документы фактическими суммами, а разницу оставляла себе. Общая сумма причинённого ущерба оставила около 2 млн 150 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

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