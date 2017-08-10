Бревно в глазу: «Алтайкровлю» наказали за вырубку всего четырех деревьев

Барнаул, , 15:21 — REGNUM Весьма своеобразный подход к наказанию за незаконную вырубку деревьев в реликтовых борах региона демонстрирует отдел федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Предприятие «Алтайкровля», которое общественники и жители барнаульского поселка Пригородный не раз уличали в варварской вырубке здоровых деревьев, оказалось наказанным за переруб всего четырех сырорастущих деревьев породы сосна. Да и то речь идет о незаконной рубке деревьев в Кислянском участковом лесничестве Озерского лесничества, где работник ЗАО «Алтайкровля» при отводе лесосеки неправильно определил её границы и срубил то, что росло в соседнем лесном квартале. За этот проступок, как следует из официального сообщения минприроды края, в доход бюджета с предприятия взыщут 459 810 рублей.

Причем, чтобы «Алтайкровля» выплатила эти деньги, чиновникам пришлось обращаться с соответствующими исковыми требованиями в Арбитражный суд Алтайского края, поскольку предприятие не захотело в добровольном порядке возмещать причиненный ущерб.

Напомним, ранее о скандале вокруг лесопарковой зоны, прилегающей к барнаульскому поселку Пригородный, сообщали корреспонденты телепроекта «Наши новости». По словам местных жителей, в течение двух месяцев представители «Алтайкровли» беспощадно вырубали лес под Барнаулом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом месте лесорубы начали орудовать еще в январе 2015 года, но после многочисленных жалоб приостановили вырубку деревьев. Как оказалось — временно. В защиту территории от лесорубов в поселке собрали 1,5 тыс. подписей, но начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Владимир Ховяков заверил, что при осмотре указанного в письме лесного участка, нарушений лесного законодательства РФ выявлено не было.

«Лес, произрастающий в пригороде Барнаула, довольно старый, много деревьев поражено болезнями. Если здесь не проводить рубки, то ситуация будет только усугубляться, и лес может не дорасти до взрослого возраста ваших детей», — подчеркнул главный лесничий Барнаульского лесничества.

Между тем, по наблюдениям местных жителей, лесорубы работали с далеко не большими и старыми деревьями.

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