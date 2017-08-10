Премьер Грузии надеется на скорое решение проблемы на КПП «Верхний Ларс»

Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили надеется, что проблема, возникшая в последний период на КПП «Верхний Ларс», будет разрешена в скором будущем благодаря запланированному улучшению инфраструктуры. Об этом премьер заявил на заседании правительства Грузии 10 августа в связи с длинными очередями на грузино-российской границе из-за выросшего в летние месяцы пассажиропотока.

На этом этапе, до тех пор, пока будет создана соответствующая инфраструктура, Георгий Квирикашвили поручил министерствам здравоохранения и внутренних дел позаботиться о простаивающих в очередях пассажирах и туристах и снабдить их всем необходимым.

По информации главы правительства, уже приняты меры по обеспечению этих граждан питьевой водой и медицинским обслуживанием, что особенно важно в условиях высокой температуры.

«В ближайшее время там будет устроена соответствующая инфраструктура, и я надеюсь, что эта проблема будет решена. До этого, пока будет создана такая инфраструктура, прошу в ежедневном режиме обеспечить этим людям все сервисы, которые им могут понадобиться», — заявил представителям МВД и минздрава премьер.