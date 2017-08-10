10 августа ночью Тбилисский аэропорт временно приостановил рейсы

Тбилиси, , 13:15 — REGNUM В течение ночи 10 августа с 02:00 часов до 09:00 часов по тбилисскому времени Тбилисский международный аэропорт не смог обслужить 7 из запланированных на этот промежуток времени 22 авиарейсов.

По информации владеющей Тбилисским и Батумским международными аэропортами Грузии турецкой компании TAV Georgia, эти 7 рейсов были выполнены с опозданием. Максимальная задержка составила 1 час 20 минут.

Причиной возникшей в аэропорту ситуации называется системная проблема в авиационных коммуникационных каналах, из-за которой услуги системы регистрации пассажиров для некоторых авиакомпаний были ограничены.

«С целью решения проблемы IT-служба компании TAV Georgia связалась с находящимся в Канаде, в городе Монреале, головным офисом Глобальной авиационной коммуникационной системы SITA. На данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без задержек и опозданий», — сообщает компания TAV Georgia.