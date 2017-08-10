В Самарском «Ашане» Россельхознадзор обнаружил цветы с насекомыми

Самара, , 13:03 — REGNUM Сотрудники самарского Россельхознадзора при проверке хризантем в «Ашане» обнаружили насекомых, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сообщается, что при проверке 446 горшечных хризантем и срезов живых растений, прибывших в «Ашан» из Нидерландов, в 78 горшках цветочных растений сотрудники Россельхознадзора обнаружили насекомых, по морфологическим признакам напоминающих карантинные.

«В ходе экспертизы, проведенной ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора», в образцах подкарантинной продукции выявлены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заражённые растения были сожжены.

Напомним, западный цветочный трипс — опасный вредитель защищённого грунта, который в настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта.

При этом химическая борьба с насекомым осложняется тем, что его размер составляет всего до 2 мм, а само оно ведёт скрытый образ жизни. Располагается вредитель на хлопчатнике, перцах, огурцах, луке, томатах, землянике, винограде и других овощных культурах, а такжев розах, герберах, хризантемах и т.д.